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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: 12 إصابة جديدة بكورونا وافدة من الخارج

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:45 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84 ألفا و951 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 5 حالات في مقاطعة خبي، وحالتين في كل من تيانجين ومقاطعتي قوانغدونغ وشنشي وحالة في مقاطعة فوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2402 حالة غادر منها 2190 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 44 شخصًا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79 ألفا و895 شخصا، مشيرة إلى أن 13 ألفا و730 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1478 شخصًا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 370 حالة منها 289 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4 آلاف و657 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 76 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 487 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 3 آلاف و974 مريضا في هونج كونج، و46 مريضًا في ماكاو، و457 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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