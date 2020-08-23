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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: 69 ألفا و239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:58 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3 ملايين و44 ألفا و940 حالة، وذلك عقب تسجيل 69 ألفا و239 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 56 ألفا و706 حالات، وذلك عقب تسجيل 912 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و280 ألفا و566 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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