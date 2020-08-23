الهند: 69 ألفا و239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3 ملايين و44 ألفا و940 حالة، وذلك عقب تسجيل 69 ألفا و239 حالة إصابة جديدة.وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 56 ألفا و706 حالات، وذلك عقب تسجيل 912 حالة وفاة جديدة.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و280 ألفا و566 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.