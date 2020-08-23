اليابان: 986 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في اليابان، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 62 ألفا و459 حالة في البلاد، وذلك عقب تسجيل 986 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1189 حالة، وذلك عقب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.