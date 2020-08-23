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محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية كاليفورنيا الأمريكية: 6556 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:40 ص
كورونا في كاليفورنيا
كورونا في كاليفورنيا
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أعلنت وزارة الصحة في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، تسجيل 6 آلاف و556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك على مدار اليومين الماضيين.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأمريكية بلغ 656 ألفا و892 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 11 ألفا و988 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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