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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: كورونا ينتشر بوتيرة أكبر بين الشباب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:17 ص
اصابات كورونا
اصابات كورونا
وكالات
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قال أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، إن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز أربع أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما، لكنه حذر من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح "فيران"، في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش"، نشرت اليوم الأحد، "نحن في موقف محفوف بالمخاطر"، مضيفا أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.

واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددًا لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.

وقال الوزير: "هذا ليس استثناءً فرنسيًا، إنه نظام أوروبي"، وذكر أن عددًا كبيرًا من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا من مضاعفات محدودة.

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