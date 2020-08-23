عذاب الركابى ضيف برنامج «كل يوم شاعر».. الليلة

يحل الشاعر العراقي عذاب الركابي٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ ضيفًا على برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب".يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم٬ تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، حيث من المقرر أن يقرأ "الركابي" مختارت من "قصائد الهايكو".يشار إلى أن "عذاب الركابي" شاعر عراقي ينتمي إلى جيل السبعينات، وهو يمتلك نبرة شعرية كثيفة، من خلال إصداره عددًا من الدواوين، فيما أطلق عليه "تجربة في الهايكو العربي"، ومنها: ما يقوله الربيع، رسائل المطر٬ تساؤلات على خارطة لا تسقط ُ فيها الأمطار٬ من طموحات عنترة العبسي٬ قولي.. كيف نَما شجر الأحزان؟٬ الفوضى الجميلة٬ هذه المرأة لي٬ وبغداد هذهِ دقات قلبي.