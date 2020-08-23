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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. «حكايات» شادى مؤنس بمسرح قصر المانسترلى المفتوح

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:32 ص
شادى مؤنس
شادى مؤنس
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي بالمنيل، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الأحد، الحفل الفنى للفنان شادي مؤنس وفرقته "حكايات"، والتى تُقدم الموسيقى المصرية بشكل ورؤية معاصرة.

يتضمن برنامج الحفل عزف مؤلفات "شادي" للموسيقى التصويرية، منها مسلسلى "الفتوة"، "جمع سالم"، ومن المقطوعات الموسيقية الآلية "موسيقى ليل"، "موسيقى روح"، ومن الأغاني "يخلق من الشبه"، "كل ما تيجي"، "غزل"، ومن ألحان الموسيقار محمد فوزي "ياللي شغلتي القلب" كما قدم ألحان لكلمات الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم "كلمتين لمصر"، "باب الهوي".

يذكر أن فرقة "حكايات" بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 على يد الفنان والملحن شادى مؤنس، وقدمت العديد من الحفلات في المراكز الثقافية ودار الأوبرا المصرية وغيرها، تخرج "مؤنس" ضمن الدفعة الأولي لبيت العود العربي الذى يشرف عليه الفنان الكبير نصير شمه.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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