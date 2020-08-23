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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس فنزويلا: شراء صواريخ إيرانية فكرة جيدة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:29 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن دراسة شراء صواريخ من إيران ستكون "فكرة جيدة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" يأتي ذلك بعد يوم من تصريح لرئيس كولومبيا قال فيه إن فنزويلا تدرس مثل تلك الخطة في ظل تنامي العلاقات بين كراكاس وطهران.

وكانت إيران زودت فنزويلا بالبنزين في مايو لتخفيف نقص حاد في الوقود مما أثار القلق في واشنطن مع توسيع البلدين للعلاقات التجارية في إطار جهودهما لتقويض برامج عقوبات أمريكية مشددة.

وقال مادورو في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون "لم يخطر ببالي ولا ببالنا"، ووجه وزير الدفاع فلاديمير بادرينو بمتابعة المسألة وأبلغ الحكومة مازحا بأن تبقي الخطة في طي الكتمان.

وأضاف مادورو قائلا "يا لها من فكرة جيدة يا بادرينو، أن نتحدث إلى إيران لنرى ما لديها من صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وإذا كان من الممكن (الشراء) في ضوء العلاقات العظيمة التي تربطنا بإيران".

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