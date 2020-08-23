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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسين الجسمى يتجاوز 9 ملايين مشاهدة بأغنية «بالبنط العريض» على «يوتيوب» (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:49 ص
حسين الجسمي
حسين الجسمي
منة سالم
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تجاوزت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمي، أكثر من 9 ملايين مشاهدة في الأسبوع الأول من طرحها على موقع "يوتيوب"،

"بالبنط العريض" من غناء وألحان حسين الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتاري كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما أنت في لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".

يشار إلى أن أغنية "بالبنط العريض" هو الإصدار المصري الثاني للجسمي في 2020، بعد أغنيته الرمضانية "سنة الحياة"، التي طرحت لصالح إحدى شركات.

يذكر أن آخر الجسمي قد طرح مؤخرًا أغنية "أهواك للموت"، التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، من كلمات: العالية، ألحان: حسين الجسمي، توزيع: وليد فايد.

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