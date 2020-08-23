رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا تتجاوز عتبة الـ60 ألفا فى المكسيك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعًا جديدًا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" أظهرت آخر البيانات الرسمية تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ60 ألفا، فيما فاقت الإصابات عتبة الـ555 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر الأحد، عن تسجيل 644 حالة وفاة و6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 556216 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 60254 حالات وفاة.

وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

موضوعات متعلقة

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

القمة 120.. الزمالك يتقدم مجددا أمام الأهلي بصاروخ مصطفى محمد

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

تاج الدين: نتوقع زيادة إصابات كورونا فى هذه الفترة

الصور

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

بسبب العقوبات.. «جينيس» ترفض تسجيل رقم قياسى لروسيا

رونالدو يقدم نصيحة لريال مدريد

أسترالى محظوظ يربح جائزة يانصيب فاقت قيمتها 700 ألف دولار

نظارات غاندي بمزاد في بريطانيا بـ20 ألف دولار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلمين قصيرين على هامش «مهرجان الصيف»

مسرح الهناجر يستقبل الجزء الرابع من «عودة الروح».. الليلة

«الشباب والسوشيال ميديا» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

عودة «سينما مصر» على مسرح النافورة بالأوبرا.. الإثنين