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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقف حركة المرور عبر جسر برج لندن لأكثر من ساعة بسبب عطل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:52 ص
جسر برج لندن
جسر برج لندن
وكالات
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تسبب عطل ميكانيكي في عمل جسر برج لندن الشهير، الذي يربط بين ضفتي نهر تايمز، في وقف حركة المارة والسيارات عبره لأكثر من ساعة، حسبما أفادت الشرطة اللندنية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أوردت الشرطة أن "جسر البرج أغلق للمرور وحركة وسائل النقل بسبب عطل فني"، مضيفة أن الخبراء الميكانيكيين "يعملون جاهدين على معالجة العطل".

وأعيد فتح الجسر بعد فترة من الزمن لحركة المارة، فيما ظل مغلقا بعض الوقت أمام وسائل النقل.

وكشفت إدارة الجسر أن "عمل الجسر واجه مشكلات فنية في النصف الثاني من اليوم، وظل عالقا في وضع رأسي خلال مدة معينة، وأعيد فتحه من جديد الآن".

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