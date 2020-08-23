كانى ويست يقدم طلبًا رسميًا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قدم مغني الهيب هوب، كاني ويست، طلبا رسميًا في ولاية لويزيانا الأمريكية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.وجاء هذا النبأ بعد ورود تقارير عن قيام ويست بسحب طلبه للمشاركة في الانتخابات في ولاية نيوجيرسي.وأوضح موقع "نولا" الإخباري أن قوانين لويزيانا لا تفرض على مرشح مستقل جمع ألف توقيع من الناخبين كشرط لإضفاء اسمه إلى بطاقة الاقتراع، بل تسمح له بدفع رسم تسجيل قدره 500 دولار، مقابل ذلك.وبالإضافة إلى ويست، هناك 10 مرشحين مستقلين قدموا طلباتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في ولاية لويزيانا.وكان ويست أعلن سابقا نيته المشاركة في السباق الانتخابي كمرشح مستقل، وعرض على مغني الراب، Jay-Z أن يصبح مرشحا له لشغل منصب نائب الرئيس.وقالت مصادر مقربة من ويست إنه يعاني من الاضطراب ثنائي القطب.