الليلة.. عرض فيلمين قصيرين على هامش «مهرجان الصيف»

علي هامش فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر٬ الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري. يستقبل مركز الفنون٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ لقاءًا مع المخرج بسام مرتضى٬ وعرض لفيلميه القصيرين: "في انتظار العائد من الجبل" و"البحث عن غزالة".يتناول فيلم "في انتظار العائد من الجبل" حياة عمال المحاجر والمخاطر التي يتعرضون لها٬ حيث تأكل ماكينة تقطيع الحجر أذرع وأقدام العمال الذين يعملون في ظروف غير مسموح بها عالميًا، يتحركون وسط غبار الأحجار الذي يتصاعد ليحجب الرؤية عن مشغل الماكينة وعن زملائه من العمال أثناء عملهم.أما فيلم "البحث عن غزالة" فيدور حول قصة مخرج يبحث عن ممثل يلعب الشخصية الرئيسية في فيلمه الروائي، أثناء تجارب الأداء لعدد من الأفارقة اللاجئين في مصر يلتقي بريكو، السوداني الذي يحلم باحتراف كرة القدم والتمثيل والهجرة.