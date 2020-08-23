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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مسرح الهناجر يستقبل الجزء الرابع من «عودة الروح».. الليلة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:21 ص
مسرح الهناجر
مسرح الهناجر
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ الجزء الرابع من برنامج "عودة الروح" للأنشطة الفنية والثقافية٬ والذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

ويتضمن البرنامج مشاركة البيت الفنى للمسرح، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

يصف أوبريت "الليلة الكبيرة" المولد الشعبي في شكل إبداعي من خلال شخصيات: الأراجوز - بائع الحمص - بائع البخت - القهوجي - المعلم - العمدة - الراقصة - مدرب الأسود -الأطفال - المصوراتي - معلن السيرك - المنشد – الفلاح.

كما يشارك البيت أيضا عقب انتهاء الأوبريت، بالعرض المسرحى "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد ٬ البطولة للفنانين: رامي الطمباري، محمود الزيات، عبير الطوخي، خالد محايري بالإشتراك مع الفنانين: أسامة جميل، محمود خلفاوي، غادة صفوت، علي أيمن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، إخراج عادل بركات.

وتقام العروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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