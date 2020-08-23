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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متظاهرون إسرائيليون يشجبون الفساد ويواصلون الضغط على نتنياهو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:03 ص
متظاهرون إسرائيليون
متظاهرون إسرائيليون
وكالات
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شارك آلاف الإسرائيليين في احتجاجات بالقدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منددين بفساده المزعوم، وتعامل الحكومة مع وباء فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "«فرانس برس» تجمع حشد ضخم في مسيرة بالشوارع المحيطة بالمقر الرسمي لإقامة نتنياهو للمطالبة باستقالته واشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة التي احتجزت سبعة أشخاص على الأقل، في حين أصيب ضابط شرطة بجروح.

واكتسبت الاحتجاجات المناوئة للحكومة زخمًا خلال الصيف، حيث يتهم المحتجون نتنياهو بالانشغال بدعوى قضائية تتهمه بالفساد، بينما تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات.

وتخطت إسرائيل أمس الجمعة حاجز مئة ألف إصابة بفيروس كورونا، وسجلت 809 وفيات من بين سكانها البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة.

وتشهد إسرائيل ركودًا اقتصاديًا وبطالة تزيد نسبتها على 20 في المئة، وندد نتنياهو بالمظاهرات، واتهم المتظاهرين بإهانة الديمقراطية ووسائل الإعلام الإسرائيلية بتشجيعها.

وتأتي المسيرة الاحتجاجية قبل أيام فقط من الموعد النهائي لاعتماد الحكومة للميزانية المقرر في 25 أغسطس، وقد يفضي الإخفاق في ذلك إلى الدعوة لانتخابات عامة.

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