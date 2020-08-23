رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يوافق على إعلان بورتوريكو وكاليفورنيا مناطق كوارث

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:20 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان كل من إقليم بورتوريكو وولاية كاليفورنيا مناطق كوارث.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء في بيان للبيت الأبيض، أن "الرئيس دونالد ترامب أعلن اليوم بورتوريكو وكاليفورنيا مناطق كوارث وأمر بتقديم دعم فدرالي لجهود سلطات الولاية في المناطق المنكوبة".

ويتيح هذا القرار التمويل الفدرالي للسلطات وبعض المنظمات غير الحكومية لتقوم بأعمال الإغاثة وإزالة آثار الإعصار في ولاية كاليفورنيا المتضررة من حرائق الغابات التي بدأت في 14 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.

ويتيح إجراء الرئيس التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات ليك، ونابا، وسان ماتيو، وسانتا كروز، وسولانو، وسونوما، ويولو.

ويمكن أن تشمل المساعدة منحا للإسكان المؤقت وإصلاحات المنازل، وقروضا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

كما أن التمويل الفيدرالي متاح أيضا للولاية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لتدابير الحماية في حالات الطوارئ في المقاطعات المذكورة.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن تقييمات الأضرار متواصلة في مناطق أخرى، ويمكن تعيين المزيد من المقاطعات وأشكال إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.

وأشار بأنه يمكن للمقيمين وأصحاب الأعمال الذين تكبدوا خسائر في المقاطعات المعينة البدء في التقدم للحصول على المساعدة يوم الأحد عن طريق التسجيل عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال بأرقام مخصصة للغرض.

أما بالنسبة لبورتوريكو، فقد أكد ترامب وجود حالة طوارئ وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الكومنولث والاستجابة المحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية "لورا" التي بدأت في 21 أغسطس 2020 وما زالت مستمرة.

ويخول إجراء الرئيس وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.

وتدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة، تطبق بجميع البلديات الـ 78 في كومنولث بورتوريكو.

موضوعات متعلقة

«الدستور» تنفرد بصورة شيك رد رمضان صبحى لقيمة إعلان «إيجيبت فود»

شاهد.. وصول أوتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة

بعد تهديد مرتضى.. سليمان يحضر دون خاتمه

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

الصور

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

القمة 120.. الزمالك يتقدم مجددا أمام الأهلي بصاروخ مصطفى محمد

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

رونالدو يقدم نصيحة لريال مدريد

أسترالى محظوظ يربح جائزة يانصيب فاقت قيمتها 700 ألف دولار

نظارات غاندي بمزاد في بريطانيا بـ20 ألف دولار

أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلمين قصيرين على هامش «مهرجان الصيف»

مسرح الهناجر يستقبل الجزء الرابع من «عودة الروح».. الليلة

«الشباب والسوشيال ميديا» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

عودة «سينما مصر» على مسرح النافورة بالأوبرا.. الإثنين