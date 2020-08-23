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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل أكثر من 800 ألف وفاة بكورونا حول العالم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:21 ص
كورونا حول العالم
كورونا حول العالم
وكالات
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أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 800 ألف شخص في العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، فيما تُواجه دول عدّة ارتفاعًا جديدًا في عدد الحالات وتتكثّف القيود في كثير من البلدان التي تحاول احتواءه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تأمل منظّمة الصحّة العالميّة في طيّ صفحة الوباء "خلال أقلّ من عامين".

وقال مدير المنظّمة دروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين في جنيف "نأمل في أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقلّ من عامين".

وأضاف أنّه عبر "الاستفادة إلى أقصى حدّ من الأدوات المتاحة والأمل في أن نحصل على أدوات إضافيّة مثل اللقاحات، اعتقد أنّ باستطاعتنا إنهاء الجائحة في وقت أقلّ ممّا استغرقته انفلونزا عام 1918".

كما دعت المنظّمة إلى "أن يلتزم الأولاد في سنّ الـ12 وما فوق، وَضع الكمامات كالراشدين".

وأودى فيروس كورونا بـ800،004 أشخاص في العالم منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر، حسب تعداد أجرته فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وتعد أمريكا اللاتينيّة والكاريبي هي المنطقة الأكثر تضررًا مع 254897 وفاة، وأكثر من نصف الوفيات بكوفيد-19 في العالم سجّلت في أربع دول هي الولايات المتحدة مع 175416 وفاة والبرازيل مع 113358 وفاة والمكسيك مع 59610 وفيات والهند مع 55794 وفاة.

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