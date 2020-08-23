بسبب العقوبات.. «جينيس» ترفض تسجيل رقم قياسى لروسيا

رفض ممثلو موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، تسجيل رقم قياسي مسجل في روسيا، تمثل في نشر العلم الوطني بمساحة 5 آلاف متر مربع في السماء فوق منطقة موسكو.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، فإن الرقم القياسي الحالي، في هذا المجال، يخص ممثلي الإمارات العربية المتحدة، التي رفعت علمها الوطني في السماء بمساحة 4885.65 متر مربع.وقال الطرف المشرف على عملية نشر العلم الروسي، وهي شركة "تيخنو ديناميكا" (التابعة للشركة الحكومية الكبرى "روس تيخ")، إن خبراء "جينيس" ثبتوا الرقم القياسي لكنهم رفضوا تسجيله رسميا، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.وذكرت الشركة، أنها استخدمت قماشا فريدا من نوعه لتحضير العلم. ونوهت بأن وزن المتر الواحد من هذا القماش، لا يزيد على 18 جراما.وتمت خياطة العلم العملاق على شكل راية واحدة في إقليم كراسنودار، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام نظام المظلة التجريبي من النوع "كريل و" الذي طوره معهد البحث العلمي لهندسة مظلات القفز.وجرى الاتصال مع "جينيس" عبر تطبيق سكايب، لأن ممثليها لم يتمكنوا من القدوم إلى روسيا بسبب وباء فيروس كورونا. وتم تسجيل أبعاد الراية غير المطوية، حيث بلغت 91.72 متر طولا و54.95 متر عرضا.وأضافت شركة "تيخنو ديناميكا": "في اليوم التالي بعد القفز، وتنفيذ جميع الإجراءات الرسمية، قام ممثلو كتاب جينيس، بإبلاغ الشركة، بأنهم لا يستطيعون تسجيل الرقم القياسي رسميا، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على تيخنو ديناميكا".وقال ممثلو جينيس: "ليس لدينا خيار سوى سحب خدماتنا على الفور".