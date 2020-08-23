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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحفى ألمانى: بوتين كان محقًا بشأن الذهب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:52 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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قال محرر صحيفة "دي فيلت" الألمانية، هولجر زشيبيتز، إن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتمثلة في زيادة احتياطي الذهب باستمرار كانت محقة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أقر الصحفي الألماني، بأن مقالته في العام الماضي تحت عنوان "تعطش فلاديمير بوتين القاتل للذهب"، والتي تحدثت عن فخ احتياطي الذهب المنصوب لروسيا، كانت خاطئة، وذكر أن سبب تغييره لرأيه، كان الارتفاع القياسي في سعر الذهب إلى أكثر من ألفي دولار للأونصة.

وأضاف هولجر زشيبيتز: "أراد بوتين تقليل اعتماد الاحتياطي الروسي على الدولار الأمريكي، وبمساعدة الذهب تعامل بمهارة مع هذه المهمة الجيوسياسية".

ووفقا له، لقد "تصرف الرئيس الروسي في هذا المجال بذكاء شديد، لكن اقتصاد البلاد لا يزال متعثرا".

واعتبارا من 13 أغسطس، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى 600 مليار دولار، وهو رقم أعلى من الرقم القياسي التاريخي لعام 2008. وأشاد الخبير الألماني، بموسكو على مثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن شراء الذهب استمر حتى عندما كانت أسعار النفط والغاز عند أدنى مستوياتها.

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