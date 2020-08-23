العثور على جثة مجهولة بالرياح العباسى بالغربية

عثر أهالي قرية دهتورة، التابعة لمركز ومدينة زفتي، في محافظة الغربية، على جثة شخص مجهول الهوية غارقة في مياه نهر النيل بمنطقة الرياح العباسي، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بزفتي ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية غارقا بمياه النيل بمنطقة الرياح العباسي، وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتي العام، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.