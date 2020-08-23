«الشباب والسوشيال ميديا» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم
الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:17 ص
نضال ممدوحطباعة
تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد٬ ندوة بعنوان «الإبداع والتعليم»، والتي تنظمها لجنة التربية وعلم النفس التابعة للمجلس.
يشارك في الندوة كل من: دكتور أحمد الشربينى٬ الدكتورة إيمان رسلان٬ والدكتور أيمن عامر، ويدير الندوة الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ علم النفس الإبداعي.
في سياق متصل، تقام بالمجلس في السادسة مساء٬ ندوة بعنوان «الشباب.. القدوة - السوشيال ميديا»، ويشارك فيها كل من: الإعلامية أسما رؤوف٬ وباسم ممدوح٬ وحسين حسني٬ والدكتور فتحي شمس الدين، والدكتورة منى الحديدي٬ ومايكل راشد. ويدير اللقاء المخرج أحمد السيد.
تقام الفعاليات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.
يشارك في الندوة كل من: دكتور أحمد الشربينى٬ الدكتورة إيمان رسلان٬ والدكتور أيمن عامر، ويدير الندوة الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ علم النفس الإبداعي.
في سياق متصل، تقام بالمجلس في السادسة مساء٬ ندوة بعنوان «الشباب.. القدوة - السوشيال ميديا»، ويشارك فيها كل من: الإعلامية أسما رؤوف٬ وباسم ممدوح٬ وحسين حسني٬ والدكتور فتحي شمس الدين، والدكتورة منى الحديدي٬ ومايكل راشد. ويدير اللقاء المخرج أحمد السيد.
تقام الفعاليات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.