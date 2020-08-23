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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوة أمريكية لزعيمى صربيا وكوسوفو إلى البيت الأبيض

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:12 ص
زعيمى صربيا وكوسوفو
زعيمى صربيا وكوسوفو
وكالات
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أعلن مسئول بالإدارة الأمريكية، توجيه دعوة إلى الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء إقليم كوسوفو، عبد الله هوتي، للحضور إلى البيت الأبيض، في 4 سبتمبر المقبل، لإجراء مفاوضات.

وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية، كشف المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي لدى البيت الأبيض، جون إليوت، أن مساعد الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي، روبرت أو براين، دعا زعيمي صربيا وإقليم كوسوفو (الذي لا تعترف بلغراد بانفصاله عن صربيا) إلى واشنطن في 4 سبتمبر.

وذكر المتحدث أن المفاوضات جرى تأجيلها ليومين لأسباب متعلقة بتنظيمها، مضيفا أن "الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر هذه المفاوضات المهمة مع الرئيس فوتشيتش ورئيس الوزراء هوتي".

وتعترف أكثر من مئة دولة عضو في الأمم المتحدة و22 من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بكوسوفو منذ إعلان الإقليم استقلاله عن صربيا في العام 2008، بعد سنوات من حرب دامية بين الصرب والألبان انتهت مع دخول قوة من الناتو إلى أراضي الإقليم ووضعه تحت إدارة الأمم المتحدة، في منتصف العام 1999.

وترفض صربيا بحزم الاعتراف باستقلاله كوسوفو، الأمر الذي يحجب أمامها أفق العضوية في الاتحاد الأوروبي.

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