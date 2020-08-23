سلطات هايتى تحذر من العاصفة «لورا»

دعت سلطات هايتي سكان البلاد إلى أخذ الحيطة والحذر تحسبا للعاصفة الاستوائية "لورا" التي يتوقّع أن تؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة في مناطق شاسعة من البلاد حتي صباح الأحد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أعلن مدير الحماية المدنية في هايتي جيري تشاندلر أن الأمطار بدأت تهطل في مناطق عدة مصحوبة ببعض الرياح، محذرا من أن الظروف المناخية ستزداد سوءًا.ودعا تشاندلر "المقيمين في مناطق خطرة يمكن أن تشهد انزلاقات أرضية وفيضانات إلى البقاء على أهبة الاستعداد للإخلاء في حال طلبت منهم السلطات ذلك".وتابع: "إذا طلب منكم المغادرة، رجاء لا تعاندوا وغادروا: هناك ملاجئ في كل المناطق تلبي بالحد الأدنى احتياجاتكم".وهايتي، منذ الجمعة، في حالة تأهب بسبب سوء الأحوال الجوية جراء العاصفة الاستوائية لورا التي اشتدت رياحها لدى عبورها جنوب بورتوريكو صباح السبت.وعلّقت السلطات الهايتية الرحلات البحرية بين الموانئ على طول سواحل البلاد حتى إشعار آخر.