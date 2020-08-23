انتشال جثتى طفلين غرقا أثناء استحمامهما بالنيل بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، من انتشال جثتي طفلين غرقا بعد نزولهما للاستحمام في نهر النيل وتم نقل الجثتين لمستشفى ملوي العام وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي بغرق طفلين بالمركز أثناء قيامهما بالاستحمام بنهر النيل.وعلى الفور انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المحافظة، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز شرطة ملوي لفحص البلاغ، حيث تبين من التحريات غرق طفل يدعى عبده صابر، 13 سنة، مقيم بقرية الريرمون التابعة للمركز، وغرق الطفل عمر مصطفى، 5 سنوات، أثناء استحمامهما بالنيل أمام مركز ملوي، وبعد عدة أيام من الحادث تم انتشال جثتهما ولا توجد شبهة جنائية وراء غرقهما.وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ملوي العام والعرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.