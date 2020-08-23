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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كيم كاردشيان تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:19 ص
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
منة سالم
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وجهت كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع، الأنظار إليها بإطلالتها البيضاء الأنيقة، في أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في بيفرلي هيلز.

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل"، شوهدت نجمة تلفيزيون الواقع، البالغة من العمر 39 عامًا، بعدسات أحد مصوري البابارتزي وهي تدخل سيارتها بعد تحديد موعد للعناية بالبشرة.

ولفتت كيم كاردشيان الأنظار بإطلالة بسيطة وناعمة من خلال سروال جينز أبيض عالي الخصر وبلوزة عارية البطن أظهرت تناسق قوامها، وبالرغم من حرصها على ارتداء الكمامة كانت طلتها معتمدة على مكياج هادئ وتسريحة شعر بسيطة أسدلت من خلالها شعرها.

يشار إلى أن كاردشيان أعلنت في الأيام الماضية نيتها الانفصال عن زوجها مغني الراب الشهير كاني ويست، بعد محاولات إقناعه بالعلاج النفسي والمخاطر التي سيَعيشها بسبب خلل صحته العقلية، لكن كاني لم يستمع إليها.
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

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