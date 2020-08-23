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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

13 عرضًا مسرحيًا تتنافس على جوائز «حسن عطية»

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:57 ص
حسن عطية
حسن عطية
حسين الجندي
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أنهت لجنة الإختيار الخاصة بمسابقة العروض المصرية الحية "مسابقة الدكتور حسن عطية" أعمالها قبل ساعات بعد أن شاهدت 87 عرضًا مسرحيًا تقدمت بطلبات المشاركة في واحدة من منافسات الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وتكونت لجنة المشاهدة من الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، والدكتور صبحي السيد، والدكتور طارق مهران، والمخرج شادي الدالي، والفنانة كريمة منصور، واستقرت على 13 عرضًا تم اختيارهم بطريقة النقاط، حيث منح كل عضو باللجنة، تقييمًا رقميًا لكل عرض، بشكل منفرد، وبناءًا على متوسط الدرجات تم تصعيد العروض المختارة.

وكشفت إدارة المهرجان عن العروض المختارة وهي من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون تم اختيار عروض"الوردة والتاج" إخراج إبراهيم أشرف، "الأبرياء" إخراج حسام قشوه،"الشاطيء" إخراج ضياء الدين زكريا، "نجونا بأعجوبة" إخراج أسماء إمام، "الوحوش الزجاجية" إخراج يوسف الأسدي.

ومن إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة تم إختيار عرضي "كعب عالي" للمخرج محمد طايع، و"العمي" للمخرج السعيد منسي.

ووقع اختيار اللجنة على عرض "كارمن " إخراج ريم حجاب من إنتاج مركز الهناجر للفنون، و"ريا وسكينة" إخراج كريمة بدير لفرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا، ومن إنتاج فرق البيت الفني للمسرح اختير عرض "حريم النار" للمخرج محمد مكي لفرقة مسرح الطليعة.
ومن المسرح الجامعي تنافس فرقة كلية التجارة بجامعة عين شمس بعرض "المأوى" إخراج حسام سعيد.

ويدخل المسرح المستقل المنافسة بعرضي "بلا مخرج" إخراج أحمد فؤاد لفرقة صوفي للفنون الأدائية، و"مفتاح الشهرة" إخراج دعاء حمزة لفرقة اللعبة المستقلة.

المسابقة التي تحمل اسم الدكتور حسن عطية تكريما له، تم استحداثها عقب تخفيف الحظر الذي كانت الدولة فرضته تحسبًا لتداعيات وباء كورونا، بهدف الاستفادة من قرار افتتاح المسارح للجمهور بنسبة حضور ٢٥ %، وبعد أن حالت ظروف الطيران حول العالم دون مشاركة فرق عربية أو عالمية في الدورة بشكل حي والاكتفاء بالتنافس ضمن مسابقتي "مسرح الحظر" والعروض المصورة" من خلال تقنيات الـ"أون لاين".

الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنطلق فعالياتها 1 سبتمبر المقبل، وتستمر حتى يوم 11 من الشهر نفسه.

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