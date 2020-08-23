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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى أرمنت: يمكن الحمل بتوأم من خلال المنشطات الطبية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:53 ص
توأم
توأم
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد عز الدين، رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى أرمنت التخصصي، إنه في الشهر الثاني من الحمل وعند اكتشاف أن السيدة الحامل بها أكثر من توأم، نعمل على تخفيض أعداد التوأم من خلال التدخل الطبي، وجعلهم أثنين فقط حفاظًا على صحة الأم والأجنة، مشيرًا إلى أن الأزهر أفتى بجواز ذلك.

وأضاف «عز الدين»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تقليص عدد الأجنة التوأم يعود إلى موافقة الوالدين، فمنهم من يوافق وآخرون يرفضون ويصرون على استمرار الحمل بالعدد الموجود،لافتًا إلى أن ذلك يشكل خطرًا على صحة الأم والأجنة، ولذلك نتابع مثل هذه الحالات بدقة منذ بداية الحمل.

وأكد «عز الدين»، أن هناك منشطات تكون عامل مساعد على أن تجعل الأم تحمل بتوأم، موضحًا أن حمل الأم بتوأم يأتي بتعمد في بعض الأحيان، مثل تناول الأم منشطات طبية للمبايض يجعلها تحمل بأكثر من جنين.

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