السرقة الثانية فى يوم واحد.. «الجزيرة» تسطو على صورة لمصور «الدستور»

مرة ثانية تسقط شبكة الجزيرة فى فخ السرقات، أمس سطت على فيديو لمراسل "الدستور" في محافظة كفر الشيخ عبارة عن حوار مع عميد كلية التربية الرياضية حول أزمة عدم قبول الطالب أحمد عمر.وبعد أن فضحنا السرقة اضطرت "الجزيرة" لحذف الفيديو، لكنها عادت مرة أخرى للسرقة بنشر صورة للزميل طارق الجباس، واستغلتها كالعادة في محاولة الهجوم على الدولة المصرية.و"الدستور" تحتفظ بحقوقها القانونية كاملة، وخاطبت بالفعل إدارة "فيسبوك".