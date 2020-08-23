تدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه المملكة.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة".