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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 50032 إصابة و892 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:43 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 50032 إصابة و892 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 50032 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3582362.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية ارتفاعا في الإصابات الجديدة مقارنة مع الإحصائيات الأخيرة، حيث سجلت في البرازيل يوم 19 أغسطس 49298 إصابة، وفي 20 أغسطس 45323، وفي 21 أغسطس 30355 حالة جديدة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 892 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 114250 شخصا.

وهذا العدد أقل بكثير من مستوى الوفيات اليومية خلال الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد 19 أغسطس 1212 حالة جديدة، وفي 20 أغسطس 1204، وفي 21 أغسطس 1054.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

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