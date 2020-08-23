نعمة أبواليزيد عن إدارتها لمقهى: أنفق على والدى وأسرتى

قالت نعمة أبو اليزيد، مدرسة تعمل فى مقهى والدها، إنها حصلت على إجازة من المدرسة التى تعمل بها من أجل إدارة المقهى التى يمتلكها والدها، مشددة على أنها لا تخضع للموروث السلبى لدى المجتمع فيما يتعلق بعمل المرأة، وتابعت:"المرأة تعمل فى أي مجال".وأضافت نعمة أبو اليزيد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أن مهنة إدارة المقهى ليست بالعمل الشاق عليها أو على أى مرأة، مشددة على أنها سعيدة بإدارة المقهى كونها لجأت إلى ذلك من أجل الإنفاق على والدها وأسرتها فى ذات الوقت، وتابعت: "أنا مش بتعب من الشغل.. والست تشتغل فى أى مجال".وأكدت "نعمة أبو اليزيد"، أنها تحظى باحترام الجميع فى عملها ولا تواجه أى عقبات بالمقهى، مضيفة: "طالما الإنسان بيتعامل باحترام فى أى مجال الناس كلها بتحترمه".