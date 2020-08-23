فرنسا تسجل أكثر من 3600 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، الكشف عن 3602 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و23 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت وكالة «الصحة العامة - فرنسا»، التابعة لوزارة الصحة الفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، أن 4711 مصابًا بالفيروس يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات البلاد، بينهم 380 في وحدات الإنعاش.وأضافت الوكالة الصحية، أن 238002 حالة إصابة بكورونا تم الكشف عنها منذ بداية الجائحة.وكانت وزارة الصحة الفرنسية أفادت، أمس الجمعة، بتسجيل أكثر من 4500 إصابة بكورونا و23 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.