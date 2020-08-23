أسترالى محظوظ يربح جائزة يانصيب فاقت قيمتها 700 ألف دولار

ربح أسترالي جائزة يانصيب بقيمة مليون دولار أسترالي عبر الاستعانة بنفس الأرقام التي لعبتها عائلته لمدة 50 عامًا، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام أسترالية.وحسبما أفادت وكالة أنباء « فرانس برس» طابقت أرقام الرجل من مدينة بريسبان، الذي اختار عدم الكشف عن هويته، جميع الأرقام الستة التي ظهرت في سحب اليانصيب الذهبي في تاريخ 17 أغسطس، وهذه الأرقام هي نفسها التي كان يختارها والده منذ عقود.وقال في بيان صادر عن اليانصيب الرسمي في أستراليا: «إنها أرقام والدي.. إنها بعض تواريخ ميلاد العائلة وأرقام أخرى.. كانت عائلتي تلعب اليانصيب بها منذ نحو 50 عامًا».وأكد أنه احتفظ بأرقام والده وهي 20 و31 و10 و22 و37 و12، وكان يلعبها باستمرار لبعض الوقت.واتصل مسؤولو اليانصيب بالفائز عندما كان في العمل لإعلامه بفوزه بالجائزة، حيث قال الفائز: «اعتقدت بالتأكيد أنها مزحة عملية.. لم أصدق ذلك».وبمجرد أن أدرك أن الموضوع جدي، أفاد الرجل بأن لديه خططًا لاستثمار المليون دولار أسترالي (نحو 715 ألف دولار أمريكي).