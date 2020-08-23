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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حضور رسمى رفيع فى الاحتفال بتأسيس حركة تحرير السودان بقيادة مناوى

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:15 ص
جيش تحرير السودان
جيش تحرير السودان
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شهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ورئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيلو، وعدد من قيادات التنظيمات السياسية والحركات المسلحة في جوبا، فعاليات احتفال حركة "جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي" بالذكرى التاسعة عشر لتأسيس الحركة، تحت شعار "موكب التحرير ماض نحو السلام".

ونقل مجلس السيادة السوداني، في بيان، عن الفريق أول محمد حمدان دقلو قوله، خلال الاحتفال، "لقد جئنا إلى جوبا من أجل تحقيق السلام، ومن أجل بناء سودان تسوده المساواة والعدالة الحقيقية لكافة أبنائه"، مؤكدًا ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق وأقاليم السودان المختلفة.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة إلى الوحدة والتراضي والقبول بالآخر وعدم الالتفات إلى الماضي، موضحًا أن السودان يذخر بإمكانات هائلة وخير وفير، ويجب أن نعمل وفق إستراتيجية واضحة وتوظيف خبرات وتجارب العلماء للاستفادة من هذه الموارد الكبيرة.

وهنأ الفريق أول دقلو قيادات وأعضاء الحركة بهذه المناسبة، وحيا ذكرى شهداء الحركات المسلحة والقوات النظامية وشهداء الثورة السودانية من المدنيين.

من جانبه، قال رئيس حركة وجيش تحرير السودان مني أركو مناوي، إن الجميع جاؤوا إلى جوبا بحثا عن السلام، وعلينا جميعا أن نعمل سويا من أجل العبور بالسوادن إلى بر الأمان والاستقرار.

ومن جهته، أكد المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، أن السلام في السودان بات وشيكا، مشيرا إلى التزام وتصميم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان.

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