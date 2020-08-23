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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مجدى العلوانى: وصول المخلفات الطبية للبحار بفعل الرياح

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:12 ص
المخلفات الطبية
المخلفات الطبية
رباب الأهواني
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قال الدكتور مجدى العلوانى، رئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس، إنه تم رصد مخلفات طبية من قفازات وكمامات، فى البحر، الأمر الذى يؤثر سلبًا على الحياة البحرية فى البلاد، مشيرًا إلى أن الجامعة تطرح بعض المبادرات بجعل الشواطئ خالية من المواد البلاستيكية والأشياء الجديدة التى ظهرت مع وباء كورونا.

وأضاف "علوانى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أن هذه المخلفات التى تم رصدها فى البحر لم تلق فيه بشكل مباشر، ولكنها ألقت على الأرض ونقلت بعامل الرياح إلى البحر، وتابع: "بسبب إلقاء المواطنين هذه المخلفات فى أماكن غير مخصصة لها".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من إلقاء القفزات والكمامات فى البحار والمحيطات، نظرًا لتأثيراتها السلبية على الحياة البحرية بها.

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