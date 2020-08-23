حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 23 أغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل، ليوم الأحد 23 أغسطس 2020، على النحو التالي:مهنيًا: تبدو حيويتك في أوجها ويبدو الحظ سائرًا على خطّ سهل وسليم تجاهك.عاطفيًا: لن يصعب عليك أن تبرز كنجم في محيطك وربما تقوم بإبداع معيّن فتكون محط انظار الشريك.صحيًا: ساعد نفسك قبل كل شيء حتى يساعدك محيطك في وضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.