حظك اليوم.. برج الثور الأحد 23 أغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور، ليوم الأحد 23 أغسطس 2020، على النحو التالي:مهنيًا: قد تواجه بعض الإرباك بسبب كثرة الضغوط في العمل، لكنّك تتمتع بقدرات لافتة لتجاوز ذلك مستفيدًا من عامل الوقت.عاطفيًا: لا تذهب في مجازفات خطيرة الأوضاع برمتها تدعوك إلى التأني، وقد تؤدي إلى بعض التضليل والتعقيدات.صحيًا: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أترك كل شيء وتوجه إلى الطبيب فورًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.