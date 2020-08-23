حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 23 أغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الجوزاء، ليوم الأحد 23 أغسطس 2020، على النحو التالي:مهنيًا: تتزوّد معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجال عملك.عاطفيًا: تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، وإذا كنت وحيدًا فقد تباشر علاقة متينة وثابتة.صحيًا: باشر كل ما طلبه منك الطبيب، واتبع إرشاداته بدقة، فلن تكون إلا راضيًا ومرتاحًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.