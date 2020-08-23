حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 23 أغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الأسد ليوم الأحد 22 أغسطس 2020 على النحو التالي:مهنيًا: قد تسير في درب جديد وتتعرّف إلى أوساط لم تعهدها في السابق، وتكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة سريعة وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازًا مهمًا.عاطفيًا: تؤلمك طريقة انفصال الشريك عنك لأنه لم يبرر قراره بحجج منطقية مقنعة وكافية.صحيًا: لا تتردد في عرض نفسك على طبيب نفساني إذا كنت تحت ضغط ماضٍ قاسٍ لا يفارق مخيلتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.