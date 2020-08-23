حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 23 اغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الميزان ليوم الأحد 23 أغسطس 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تشرق هالتك مجددًا، وتعيش أجواء جميلة من الإقدام والمغامرة وخوض مجال جديد تثبت فيه براعتك وتفوقك على المخضرمين.عاطفيًا: لا تعاند من دون سبب حقيقي ولا تصدق الأوهام والواهمين لئلا توقع نفسك في مشكلات مع الحبيب.صحيًا: إبتعد عن تناول المأكولات التي تعرف جيدًا أنها تضرّك صحيًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.