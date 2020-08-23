حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 23 أغسطس 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" حظك اليوم لبرج الدلو ليوم الأحد 23 أغسطس 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تعرف كيف تتجنب الاصطدام بعمليات التسويف والتأخير، ما يثير غضب الحساد ويجعلك هدفًا دائمًا لهم.عاطفيًا: بعض العقبات تعترض طريق ارتباطك بالحبيب، لا تستغل طيبته وحاول أن تسايره.صحيًا: كأنك غريبًا عما يحصل للناس جراء عدم الانتباه في تناول المأكولات كيفما كان، حذار.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.