رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تكونى فى رشاقة نيللى كريم؟

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:39 ص
نيللى كريم
نيللى كريم
سارة ساويرس
طباعة
تألقت نيللى كريم، بإطلالة مثالية، معلنة عن جسدها الرشيق والرياضي، في آن واحد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واختارت نيللي إطلالة كاجول للظهور بها، عبارة عن بنطال أسود اللون، وبلوزو أنيقة نفس اللون، مع نظارة شمسية تناسب إطلالتها، وبدت وكأنها تركل الحياة بأرجلها، فأظهرت عن رشاقة مثالية.

لهذا تتحدث اليوم لـ"الدستور"، دكتور جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية عن أسرار تجعلك فى رشاقة نيللي كريم.

- ابدأي يومك دائمًا بشراب كوب مياه ويستحسن لو بها معلقة عسل أو نص ليمونة.

- يجب شراب في اليوم من 8 كوبايات مياة أو 2 لتر (على الاقل).

- اشربي 2 كوب شاي أخضر أو قهوة خضراء أو مرمية يوميًا وممكن (قرفة+كمون+ليمون) حتى يحسن من عملية الحرق للجسم.

- قللي الدهون تمامًا، واستخدمي زيت الزيتون وزيت بذر الكتان (الزيت الحار).

- قللى السكريات والحلويات والنشويات والدقيق في استهلاكك اليومي.

- أكثري من تناول البروتين مثل البيض واللحمة والفراخ المشوية والزبادي واللبن الخالي الدسم والجبنة القريش والفول والعدس والترمس.

- احرصي على تناول الفاكهة والخضروات على مدار اليوم.

-استخدمى خل التفاح والكركم في أطباقك لأن بهما فوائد صحية كثيرة.

- تناولي شوفان وبذر كتان على الزبادي أو اللبن الخالي الدسم ولو بتتمرني أضيفي جنين القمح لأطباقك لأنه غني بالبروتين والكربوهيدرات والألياف والأوميجا 3.

- في العشاء يمكنك تناول الزبادي واللبن فقط مع فاكهه.-امشي كل يوم على الاقل نص ساعة او امشي علي مشايةرياضية لعمل مجهود يومي.

- استبدلي السكر العادي بسكر الدايت (الخالي من الأسبرتام) أو تقلل استهلاكك من السكر الأبيض وتستبدله بالعسل الأبيض، لا ينصح بتناول أكثر من 3 معالق صغيرة في اليوم.

- يجب تناول سلطة خضراء يوميًا لأن بها المكونات الأساسية مثل الخيار والطماطم والجزر والفلفل الرومي والأوراق الخضراء مثل البقدونس والكرفس.

- ابتعدي عن المياه الغازية والوجبات السريعة والمٌعلبات والحلويات الشرقية والأطعمة الدسمة (المليئة بالدهون).

- أحرصي على تناول المكسرات لأنها غنية بالفوائد وتعمل على حرق الدهون فى جسمك.
نيللى كريم
نيللى كريم

موضوعات متعلقة

تاج الدين: نتوقع زيادة إصابات كورونا فى هذه الفترة

شاهد.. وصول أوتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة

تدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

«الدستور» تنفرد بصورة شيك رد رمضان صبحى لقيمة إعلان «إيجيبت فود»

الصور

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

تدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

بسبب العقوبات.. «جينيس» ترفض تسجيل رقم قياسى لروسيا

رونالدو يقدم نصيحة لريال مدريد

أسترالى محظوظ يربح جائزة يانصيب فاقت قيمتها 700 ألف دولار

نظارات غاندي بمزاد في بريطانيا بـ20 ألف دولار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

عذاب الركابى ضيف برنامج «كل يوم شاعر».. الليلة

الليلة.. «حكايات» شادى مؤنس بمسرح قصر المانسترلى المفتوح

الليلة.. عرض فيلمين قصيرين على هامش «مهرجان الصيف»

مسرح الهناجر يستقبل الجزء الرابع من «عودة الروح».. الليلة