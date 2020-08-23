كيف تكونى فى رشاقة نيللى كريم؟

تألقت نيللى كريم، بإطلالة مثالية، معلنة عن جسدها الرشيق والرياضي، في آن واحد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".واختارت نيللي إطلالة كاجول للظهور بها، عبارة عن بنطال أسود اللون، وبلوزو أنيقة نفس اللون، مع نظارة شمسية تناسب إطلالتها، وبدت وكأنها تركل الحياة بأرجلها، فأظهرت عن رشاقة مثالية.لهذا تتحدث اليوم لـ"الدستور"، دكتور جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية عن أسرار تجعلك فى رشاقة نيللي كريم.- ابدأي يومك دائمًا بشراب كوب مياه ويستحسن لو بها معلقة عسل أو نص ليمونة.- يجب شراب في اليوم من 8 كوبايات مياة أو 2 لتر (على الاقل).- اشربي 2 كوب شاي أخضر أو قهوة خضراء أو مرمية يوميًا وممكن (قرفة+كمون+ليمون) حتى يحسن من عملية الحرق للجسم.- قللي الدهون تمامًا، واستخدمي زيت الزيتون وزيت بذر الكتان (الزيت الحار).- قللى السكريات والحلويات والنشويات والدقيق في استهلاكك اليومي.- أكثري من تناول البروتين مثل البيض واللحمة والفراخ المشوية والزبادي واللبن الخالي الدسم والجبنة القريش والفول والعدس والترمس.- احرصي على تناول الفاكهة والخضروات على مدار اليوم.-استخدمى خل التفاح والكركم في أطباقك لأن بهما فوائد صحية كثيرة.- تناولي شوفان وبذر كتان على الزبادي أو اللبن الخالي الدسم ولو بتتمرني أضيفي جنين القمح لأطباقك لأنه غني بالبروتين والكربوهيدرات والألياف والأوميجا 3.- في العشاء يمكنك تناول الزبادي واللبن فقط مع فاكهه.-امشي كل يوم على الاقل نص ساعة او امشي علي مشايةرياضية لعمل مجهود يومي.- استبدلي السكر العادي بسكر الدايت (الخالي من الأسبرتام) أو تقلل استهلاكك من السكر الأبيض وتستبدله بالعسل الأبيض، لا ينصح بتناول أكثر من 3 معالق صغيرة في اليوم.- يجب تناول سلطة خضراء يوميًا لأن بها المكونات الأساسية مثل الخيار والطماطم والجزر والفلفل الرومي والأوراق الخضراء مثل البقدونس والكرفس.- ابتعدي عن المياه الغازية والوجبات السريعة والمٌعلبات والحلويات الشرقية والأطعمة الدسمة (المليئة بالدهون).- أحرصي على تناول المكسرات لأنها غنية بالفوائد وتعمل على حرق الدهون فى جسمك.