306 ملايين جنيه لتطوير المناطق الأثرية بسيناء

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الحكومة نفذت عددًا من المشروعات الخاصة بتطوير المتاحف والمناطق الأثرية بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة إجمالية قدرها 306.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019-2020.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروعات شملت استكمال متحف شرم الشيخ بتكلفة 150 مليون جنيه، وتطوير المتاحف الأثرية والإقليمية بسيناء بتكلفة 150 مليون جنيه، وحفائر الآثار المصرية في سيناء بقيمة 4.2 مليون جنيه، وترميم الآثار بتكلفة 2.7 مليون جنيه.يشار إلى أن عدد بعثات حفائر الآثار المصرية في سيناء بلغت 15 بعثة، وتبلغ عدد الاكتشافات الأثرية 15 اكتشاف، بينما تقدر عدد المناطق الأثرية التي تم ترميمها 11 منطقة.