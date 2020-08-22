بلومبرج: إعادة توظيف العمال المسرّحين ستنعش سوق العمل بأمريكا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، السبت، أن عملية إعادة توظيف العمال الذين تم تسريحهم مؤقتا ستستمر في تعزيز انتعاش سوق العمل في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، غير أن مجموعة جولدمان ساكس للخدمات المالية والاستثمارية تتوقع أن يصبح ربع قرارات التسريح هذه دائمة.وسرح أصحاب الأعمال أكثر من 22 مليون شخص في الأشهر الأولى من جائحة كورونا، وحمل هذا الرقم المذهل بين طياته بصيص أمل، حيث تم وصف غالبية عمليات التسريح بأنها مؤقتة، وتم تصنيف أكثر من 18 مليون شخص باعتبارهم عاطلين مؤقتا في أبريل، وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق.وعندما بدأ اقتصاد البلاد في إعادة الفتح ساعدت إعادة توظيف العديد من هؤلاء العمال في دفع انتعاش سوق العمل في مايو ويونيو ويوليو.