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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مرتضى VS الخطيب.. عودة هيبة الزمالك في مباريات الديربي

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:40 م
جريدة الدستور
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حقق نادي الزمالك انتصارًا هامًا على حساب نظيره النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري المصري.

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