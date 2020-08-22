«مكافحة كورونا»: «نشر نتائج برتوكول العلاج المصري خلال أيام»

قالت الدكتور جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن تصريح وزيرة الصحة بتجاوز الموجة الأولى لفيروس كورونا بنجاح وعدم الخوف من الموجة الثانية، صحيح ومطمئن لعدة أسباب.وأضافت «العسال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم: «تجارب لقاح كورونا في مصر مستمرة ولم نصل لمراحل نهائية فيها، لكننا ننتظر التجارب العالمية ونتابعها بدقة، واللقاح الذي سيثبت فاعليته وسيأخذ موافقة بتداوله، سنجربه في مصر ضمن التجارب السريرية لدينا.. بالنسبة للعلاج المستخدم في مصر هذه الفترة، فإن اللجنة العلمية ستنشر بعض التجارب السريرية المنتهية والصالحة للنشر خلال أيام».وتابعت: «عندما واجهنا موجة فيروس كورونا الأولى، واجهناها وهي موجة شرسة من الفيروس، خاصة أنه لا أحد في العالم يعرف عن هذا الفيروس المستجد معلومات عن خصائصه وشكله وتحولاته وطرق مواجهاته، ورغم شراسة الموجة التي واجهتها مصر، إلا أننا كنا مستعدين ببنية تحتية واضحة وثابتة من منظومة ناجحة في الدولة»، مشيرة إلى أن الموجة الأولى أعطت خبرة في كيفية مواجهة «الثانية» من خلال تجهيزها لأكثر من خطة، حيث إننا نملك من الكفاءة العلمية والخبرة ما يجعلنا مؤهلين لأي سيناريو قد يواجهنا الفترة المقبلة».