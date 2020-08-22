المخرج أحمد موسى يستأنف تصوير «30 مارس» نهاية الأسبوع الجاري

يستأنف المخرج أحمد خالد موسى، نهاية الأسبوع الجاري، تصوير أحداث فيلمه الجديد 30 مارس.وقال موسى، إن فريق عمل الفيلم قد حصل على إجازة لمدة أسبوع بعد الانتهاء من تصوير عدد كبير من المشاهد خلال الأيام الماضية، مضيفًا أن بعض أبطال العمل استغلوا فترة توقف التصوير في السفر لقضاء إجازة المصيف.وتابع موسى، أنه بدأ اليوم عمليات المونتاج والمكساج، لافتًا إلى أنه انتهى حتى الآن من تصوير أكثر من 85% من مشاهد الفيلم، ولم يتبق له سوى بعض المشاهد ينتهى من تَصويرها مع نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير.وأشار موسى، إلى أن أحداث العمل تدور فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله.فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.