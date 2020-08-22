رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج أحمد موسى يستأنف تصوير «30 مارس» نهاية الأسبوع الجاري

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:56 م
المخرج أحمد موسى
المخرج أحمد موسى
أ ش أ
طباعة
يستأنف المخرج أحمد خالد موسى، نهاية الأسبوع الجاري، تصوير أحداث فيلمه الجديد 30 مارس.

وقال موسى، إن فريق عمل الفيلم قد حصل على إجازة لمدة أسبوع بعد الانتهاء من تصوير عدد كبير من المشاهد خلال الأيام الماضية، مضيفًا أن بعض أبطال العمل استغلوا فترة توقف التصوير في السفر لقضاء إجازة المصيف.

وتابع موسى، أنه بدأ اليوم عمليات المونتاج والمكساج، لافتًا إلى أنه انتهى حتى الآن من تصوير أكثر من 85% من مشاهد الفيلم، ولم يتبق له سوى بعض المشاهد ينتهى من تَصويرها مع نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير.

وأشار موسى، إلى أن أحداث العمل تدور فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله.

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.

موضوعات متعلقة

تاج الدين: نتوقع زيادة إصابات كورونا فى هذه الفترة

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 جميع التخصصات

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

«الصحة»: العمل بشكل مؤسسى كان سببًا فى تراجع أعداد الإصابة بكورونا

الصور

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

القمة 120.. الزمالك يتقدم مجددا أمام الأهلي بصاروخ مصطفى محمد

«الأطباء» تستغنى عن منى مينا.. وتسند «الشكاوى» لـ عماد سمير

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

نظارات غاندي بمزاد في بريطانيا بـ20 ألف دولار

أعضاء الجسم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

طريقة تفاعل الجسم مع الإفراط فى تناول الطعام

الصين توافق على إجراء تجارب بشرية على لقاح لكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

«المايسترو» على مسرح السلام (صور)

بالأسماء.. الفائزون بجوائز مسابقة الصوت الذهبي (صور)

شاهد.. حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة لمسابقة الصوت الذهبي

«بين الانتماء والعداء لحضارتنا» بالجمعية المصرية للتنوير.. الليلة