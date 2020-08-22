مدير آثار أسوان والنوبة: الاستقرار الأمنى سبب عودة السياحة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد خضر مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن استئناف الحركة السياحية في الاقصر واسوان اعتبارًا من أول سبتمبر، يعد "أكبر من عيد للأهالي"، مشددًا على أن الاستقرار الأمني في مصر من الأسباب الرئيسية لعودة السياحة.وأضاف خضر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفتح الجزئي للمقاصد السياحية بداية من شهر يونيو الماضي مع إتباع الإجراءات الإحترازية والطبية، سواء للسائحين أو العاملين فى قطاع السياحة يوميًا، أثبت نجاحًا كبيرًا، وهو ما ترتب عليه عودة حركة السياحة.وتابع مدير الآثار: "نعتمد على السياحة الداخلية والخارجية لأن أسوان مشتى عالمى ويترتب عليه حركة اقتصادية كبرى"