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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تكرم أوائل الثانوية العامة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:59 م
تكريم أوائل الثانوية
تكريم أوائل الثانوية العامة
محمد مهدي
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كرمت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، بحضور الأستاذ صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور قذافي خلف، رئيس مجلس الأمناء.

واستقبلت نائب المحافظ، الطلاب وأولياء أمورهم ووجهت لهم التهنئة، متمنيةََ لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة، ومنحتهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تشجيعاََ لهم.

كما كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أوائل الطلاب بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019- 2020 بالشعب المختلفة، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، واللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، ومحمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة،
ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية قيمة على غرار الأعوام السابقة، بواقع مبلغ 40 ألف جنيه للأول علمى علوم، و30 ألف جنيه للأول علمى رياضة، و10 آلاف جنيه للأول أدبي، بالإضافة إلى منح باقى الأوائل مبالغ مالية حسب ترتيبهم.

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