محام: السوشيال ميديا أصبحت خطرا على أعداء مصر

قال مختار نوح، المحامي بالنقض، إنه في السنوات الأولى عقب زوال حكم الإخوان لم تكن السوشيال ميديا تعيش المعركة، وكانت أرض خصبة لشائعات الإخوان التي يروجها الأجراء، لكن الآن أصبحت سلاحا حتى أمام المواقع المستأجرة من قبل الإخوان وأتباعهم خارج مصر.وأضاف نوح، خلال لقائه مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on: "أصبح هناك أدباء ومثقفون وإعلاميون يتحدثون من منابر، والآن أصبحت السوشيال ميديا خطرا على أعداء مصر، لأنهم اعتادوا على السوشيال ميديا المستأجرة، أنها تعطي إيحاء بواقع غير الواقع، لكن اتعمل مجموعات تؤيد الوطن والجيش".ولفت إلى أن "الأجراء فئات على السوشيال ميديا، أولهم اللقطة الواحدة، واحد ياخدله لقطة وياخد تمنها ويختفي، زي الصور اللي بياخدوها لما الدنيا بتمطر، ويبقى فيه سيول، وينشروا استنجادات وهمية".وأردف: "الحاجة الثانية صفحات مستأجرة تأخذ أجر، ويعملون من خلال نشر تعليقات تحاول أن تهزم الناس نفسيا، ألفاظهم واحدة ومعروفة زي يا رب يحشرك مع السيسي، إنت بقيت مصطفى بكري، إنت بتطبل، ويفتكر اإننا هنزعل، لا يمكن يقرأ موضوعك لأنه هياخد وقت، ويستغلوا الدين للأسف عشان يجمعوا أكبر عدد من الناس على صفحاتهم".